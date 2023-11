Halloween in Blieskastel Halloween in Blieskastel

Das Fest des Grauens hat seinen Ursprung in Irland. In vorchristlicher Zeit feierten die Kelten am 31. Oktober Samhain, eines ihrer wichtigsten Feste. Sie feierten damit ihre Ernte, den Beginn der kalten Jahreszeit und den Start in ein neues Kalenderjahr. Die Kelten glaubten außerdem, dass es an diesem Tag Kontakte in das Reich der Toten geben kann. Das Wort Halloween entstand dann mit der Christianisierung („All hallows Eve“). Irische Auswanderer brachten den Brauch nach Amerika, wo Halloween dann als Gruselparty gefeiert wurde und wird. Vor einigen Jahren setzte sich der Brauch auch in Deutschland durch. Und seit etwa 20 Jahren wird auch in Blieskastel an Halloween mit einer Musik- und Shoppingparty durchgestartet.