Klosterfest in Blieskastel Blieskastels Kloster feierte Jubiläum

Diesmal war das Klosterfest auch gleichzeitig Feier des Jubiläums „100 Jahre Grundsteinlegung“ des Klosters Blieskastel. „Die Grundsteinlegung 1924 markierte den Beginn einer Reise, die das Kloster zu dem machte, was es heute ist, nämlich ein Ort der Ruhe, des Glaubens, der Bildung und der Dienste an den Mitmenschen. In den 100 Jahren haben zahlreiche Kapuziner, Minoriten, Gläubige und Unterstützer dazu beigetragen, das Kloster zu gestalten und seine Vision zu verwirklichen“, betonte Pater Mateusz in seinem Grußwort. „Alle, die zum Gedeihen des Klosters beitrugen, haben die Grundlage für die geistige Nahrung und den Segen gelegt, den das Kloster den Menschen in der Region und darüber hinaus bringt. Nur so wird es möglich, dass unser Kloster ein Zentrum der Spiritualität und des Lernens, der Gastfreundschaft und dem sozialen Engagement sein kann. Es ist wichtig, die Werte des Glaubens, der Nächstenliebe und des Friedens, die in seinem Wesen verwurzelt sind, zu würdigen und weiter zu pflegen, denn sie sind das Herzstück des Klosters auf dem Han“, hielt Guardian Pater Mateusz fest.