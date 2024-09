Verkehrssicherheit in Blieskastel Gute Fahrt für Radler in Lautzkirchen

Nach intensiven Planungen und Abstimmungen ist es nun endlich so weit: Die neu eingerichtete Fahrradzone zwischen der Florianstraße, der Straße „In der Au“ und der Bliesgaustraße in Lautzkirchen wurde fertiggestellt. Die Einrichtung dieser Fahrradzone wird von den Grünen in Blieskastel begrüßt. In ihrer Mitteilung dazu heißt es, dass damit der Verkehrsfluss an dieser Gefahrenstelle deutlich entschärft und die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden erheblich verbessert werde. Durch den Bahnhaltepunkt, die Nähe zum beliebten Bliestal-Freizeitweg, die angrenzenden Geschäfte und das nahegelegene Industriegebiet herrsche an diesem Ort, insbesondere an Werktagen, ein besonders hohes Verkehrsaufkommen. Mit der Einrichtung der Fahrradzone gehe nun eine spürbare Steigerung der Sicherheit sowohl für Radfahrerinnen und Radfahrer als auch für Fußgängerinnen und Fußgänger einher. Die Grünenfraktion im Ortsrat von Blieskastel habe diese Maßnahme bereits im vergangenen Jahr nachdrücklich unterstützt: „Leider fand unser Vorschlag damals nicht die erforderliche Mehrheit, da die anderen Fraktionen zunächst Bedenken anmeldeten“, erinnert sich Lukas Paltz, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Stadtrat von Blieskastel, der in der besagten Ortsratssitzung zu Gast war. Und er ergänzte: „Umso erfreuter sind wir nun, dass die Verkehrsbehörde des Saarpfalz-Kreises und der Landesbetrieb für Straßenbau unsere Idee schließlich doch aufgegriffen und zügig umgesetzt haben.“ In der neu geschaffenen Fahrradzone genießen Radfahrerinnen und Radfahrer künftig Vorrang. Der motorisierte Individualverkehr bleibe weiterhin möglich, profitiere aber ebenfalls von der deutlich erhöhten Verkehrssicherheit: „Wir danken allen beteiligten Akteuren für die konstruktive Zusammenarbeit und die zügige Realisierung dieses wichtigen Projektes, das die Mobilität in Lautzkirchen spürbar verbessern wird“, freut sich die Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen im Blieskasteler Stadtrat, Lisa Becker.