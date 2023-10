Blieskastels Beigeordneter wird 70 Guido Freidinger feiert 70. Geburtstag

Von Mai 1982 bis Oktober 1984 arbeitete Freidinger zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für empirische Wirtschaftsforschung der Universität des Saarlandes und war dann bis zum Renteneintritt im Juni 2019 in verschiedenen Führungspositionen bei der Stadtverwaltung Saarbrücken tätig. So als Leiter des Amtes für kommunale Arbeitsmarktpolitik, als Geschäftsführer der gemeinnützigen Gesellschaft des Ausbildungszentrums Burbach und zuletzt als Leiter des Amtes für soziale Angelegenheiten der Landeshauptstadt Saarbrücken. Sein Rat war gefragt beim Deutschen Städtetag, der Wirtschaftsförderung und zu Fragen der kommunalen und regionalen Arbeitsmarktpolitik in den neuen Bundesländern.