Grundschule Breitfurt/Blickweiler Grundschüler erliefen 8890 Euro für kranke Kinder

Blickweiler · Am 10. Blieskasteler Schutzengellauf mit insgesamt 1600 Teilnehmenden beteiligten sich erneut 153 Kinder der Grundschule An der Blies Breitfurt-Blickweiler. Im Vorfeld des Spendenlaufes brachten Schulleiterin Anja Hassdenteufel und ihr Lehrerkollegium ihren Schülerinnen und Schülern sowohl am Hauptstandort Breitfurt als auch in der Blickweiler Dependance die schlimmen Schicksale der schwerstbehinderten Kinder Nele aus Rubenheim, Thilo aus Bliesdalheim sowie Thilo und seiner Schwester Louisa aus Elversberg einfühlsam nahe, was alle Grundschüler tief berührte.

02.10.2023, 09:39 Uhr

Fröhliche Gesichter bei der Spendenübergabe der Grundschule An der Blies mit Schülerinnen und Schülern sowie einem Teil des Lehrerkollegiums auf dem Schulhof Blickweiler. Foto: Klaus Port