Grumbeere-Broode in Aßweiler Grumbeerbrode beim Gartenbauverein Aßweiler

Auch im 14. Jahr verzeichnete das beliebte Grumbeerbrode (Kartoffelbraten) des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Aßweiler eine große Besucherzahl. Dies erstmals auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes in der Dorfmitte, auf dem ein Multifunktionsplatz für Alt und Jung entstehen soll. „Die Arbeit im Garten und der Umgang mit der Natur kann der Mensch nicht früh genug erlernen. Unser OGV ist deshalb bemüht, Kinder und Jugendliche zeitig in seine Arbeit einzubeziehen“, erzählte unserer Zeitung die Vorsitzende Isabelle Ziehl. „Gemeinsam mit der Grundschule pflanzten wir 1993 am historischen Fußweg nach Erfweiler-Ehlingen 25 Obstbäume, die sich prächtig entwickelten und 1999 ergänzten wir das mit Informations-Tafeln zu Sorte, Wuchs und Reifezeit“, erinnert sich Isabelle Ziehl. Diesem ersten Obstbaum-Lehrpfad in der Region überhaupt folgte im Jahr 2001 ein weiterer im Bereich des Kinderspielplatzes an der Birkenallee.