Ostern im Bliestal Alles dreht sich um die bunten Ostereier

Von Karfreitag, 7., bis Ostersonntag, 9. April, veranstaltet der Schützenclub Walsheim in seinem Schützenhaus in der Brauereistraße sein Osterschießen. Geschossen wird auf Wettkampf-Scheiben, wie sie in den Rundenwettkämpfen benutzt werden. Der Schießstand ist geöffnet am Karfreitag von 10 bis 12.30 und von 18 bis 22 Uhr, am Karsamstag von 18 bis 22 Uhr und am Ostersonntag von 10 bis 12.30 Uhr.