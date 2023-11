Stadtrat Blieskastel Blieskastels Hallen stehen im Blickpunkt

Für Diskussionen dürfte auch ein Antrag der Fraktion der Grünen sorgen. Sie fordern einen Hallenentwicklungsplan für das Stadtgebiet. Die erst kürzliche Schließung der Sportstätte im Dorfgemeinschaftshaus in Böckweiler, die schon länger andauernden Schließungen der Hölschberghalle in Biesingen und der Bliesgau-Festhalle in Blieskastel zeigten nach Ansicht der Grünen deutlich, dass die kommunale Infrastruktur in die Jahre gekommen sei und dringender Handlungsbedarf herrsche. Auch in Webenheim werde von der Dorfgemeinschaft seit Jahren ein erheblicher Sanierungsstau bei der Turnhalle moniert. „Außer bei den neuen Gebäuden, wie zum Beispiel der Würzbachhalle, liegt bei fast allen städtischen Immobilien ein erheblicher Sanierungsstau vor. Die schlechten baulichen Zustände führen immer wieder zu plötzlichen Problemen, wie die zahlreichen Schließungen der Hallen uns schmerzlich vor Augen führen. Die Stadtverwaltung wirkt gegenüber dieser Entwicklung und den drohenden oder bestehenden Hallenschließungen regelrecht ohnmächtig“, begründet der Fraktionsvorsitzende Lukas Paltz die Initiative der Grünen. Angesichts der Vielzahl der städtischen Hallen und der Menge an baulichen Defiziten bedürfe es eines schlüssigen Konzeptes für zukünftige Investitionsentscheidungen.