Die Grünen Blieskastel Blieskastels Grüne fordern Bekenntnis zur Windkraft

„Es schadet der demokratischen Kultur, wenn SPD, CDU und Bürgermeister Hertzler versuchen, das wichtige Thema aus dem Kommunalwahlkampf herauszuhalten und die beteiligten Firmen bis nach der Wahl um Stillschweigen bitten. Um offensichtlich noch einige Stimmen aus dem Lager der Windkraftgegner zu bekommen, spielen sie mit der wirtschaftlichen Zukunft unserer Stadt“, so der Vorwurf des Vorsitzenden der Grünen-Fraktion im Stadtrat, Lukas Paltz. Er wirft zudem die Frage auf, mit welcherpolitischen Legitimation und Glaubwürdigkeit die zukünftigen Fraktionen von CDU und SPD dieses Vorhaben nach der Wahl voranbringen wollen. Paltz appelliert deshalb adie anderen Stadträte, die Wählerinnen und Wähler ernst zu nehmen und sich dieser Diskussion zu stellen. Paltz weiter: „Es ist aus unserer Sicht sehr erfreulich, dass die VSE, die im Rahmen des Partnerschaftsmodells die Kommunen auch finanziell beteiligt, sich für ein solches Projekt auch in Blieskastel interessiert“. Aufgrund der Bundes- und Landesvorgaben sei die Stadt Blieskastel ohnehin verpflichtet, sich stärker um den Ausbau der Windenergie im Stadtgebiet zu bemühen. Die bisher ausgewiesenen Flächen im Flächennutzungsplan Wind seien entweder bebaut oder aufgrund von Restriktionen nicht bebaubar. Insofern sehen es die Grünen als unumgänglich an, dass der kommende Stadtrat zeitnah eine wegweisende Entscheidung für den Ausbau der Windenergie in Blieskastel treffe. Neben der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben geht es aus Sicht der Grünen aber auch darum, den Standort des größten Arbeitgebers der Stadt Blieskastel zu sichern. „Wir Grüne bewerten es als absoluten Gewinn, dass durch die Planungen der VSE nicht nur ein einzelnes Unternehmen vom Bau der Windenergieanlagen profitieren soll, sondern auch der größte Arbeitgeber der Stadt sowie die Stadt Blieskastel selbst. Zudem würden die Anlagen auf Privatgrundstücken gebaut. Gerade im Hinblick auf die Firma Hager sollte es oberste Priorität der Stadtverwaltung sowie des Stadtrates in Blieskastel sein, mit günstigem erneuerbarem Strom den Standort in Blieskastel langfristig zu sichern. Wir Grüne stehen hierfür zur Verfügung und hoffen, dass auch die anderen Fraktionen die Bedeutung des Projekts erkennen“, so Lisa Becker.