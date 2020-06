Ein bemerkenswerter Schritt ist getan : Eine Ruine will zu neuem Leben erwachen

Breitfurt/Saarpfalz-Kreis Das Herrenhaus des Kirchheimer Hofes wird aufwändig saniert. Ein Privatmann will es stemmen.

Um es mal, dem Skat-Jargon entliehen, „Karo einfach“ darzustellen: Da kommt ein privater Investor um die Ecke, möchte sehr viel Geld investieren. Die öffentliche Hand bekäme das Projekt nie und nimmer gebacken, macht dem Investor aber Schwierigkeiten, die ihn fast zermürben und resignieren lassen. So stellt sich manche Episode in dem jahrelangen Gefecht rund um den Kirchheimer Hof dar, in dem so manch kommunalpolitischer Akteur in Blieskastel alles andere als „bella figura“ machte (wir berichteten ausführlich über das Hin und Her).

Und jetzt? Ist eitel Freud’ auf der ganzen Linie angesagt. Nur strahlende Gesichter – bei einem überwältigenden Blick bis hinüber nach Biesingen. Es war am Freitag, als der Hauptakteur die kürzeste Redezeit hoch droben vor vielen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Denkmalschutz im weitläufigen Gelände beanspruchte. In aller Bescheidenheit und in sachlichem Ton, wenngleich mit seinen Emotionen ringend, ging Oliver Schmitt weder auf Namen noch auf Hürden und Etappen ein, die seit 2013 sein unternehmerisches Leben auf dem Areal der Ruinen zwischen Breitfurt und Bliesdalheim begleiteten. Er sprach lediglich von „gesellschaftlichen Spannungen“, von „Vorverurteilungen“ und hintergründig süffisant davon, dass mitunter „der kommunalpolitische Kommunikationsstil seine Eigenheiten hat, wie ich feststellen musste“. An die verantwortlichen Mandatsträger appellierte im Übrigen der Herr des Herrenhauses, Eigentümern bei Lösungen zu helfen statt ihnen Steine in den Weg zu werfen: „Es geht um unsere Heimat.“ Was die Emotionen angeht, so gab der Redner zu verstehen, dass er das heute auf ihn hernieder prasselnde Lob von allen Seiten als Balsam empfinde, im Gegensatz zu dem, was er in den vergangenen Jahren hinsichtlich seiner Pläne erleben musste. Lob für ein Vorhaben, das nun alle Anwesenden einte, vom Landrat über die Rathausverwaltung in Blieskastel bis hin zum obersten Denkmalpfleger im Land.