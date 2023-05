Gartenmarkt in Blieskastel Gartenmarkt lockte viele nach Blieskastel

Tatsächlich hatte man sich augenscheinlich sehr viel Mühe gegeben, aus dem Markt ein interessantes Event zu machen. Neben dem vielfältigen Warenangebot auf und um den Paradeplatz war auch die Innenstadt sehr belebt. Es gab Blasmusik am Luitpoldplatz und Folkmusik neben der Kaffeerösterei. Dazu ein Seifenblasen-Künstler auf dem Platz vor dem Schlangenbrunnen und auch sonst vielerlei Aktionen in den Geschäften. Auch die Markhändler fanden den Markttag sehr gut: „Wir kommen aus Bietigheim-Bissingen hierher und sind schon seit Jahren dabei. Wenn es nicht so ein gutes Geschäft wäre, würden wir den weiten Weg nicht auf uns nehmen“, erzählte Stephanie Maier-Wild, die mediterrane Töpferwaren auf dem Markt anbot. Auch Marlene Koehler war sehr zufrieden; „Wir sind hier schon von Anfang an dabei. Wir sind gut aufgestellt und haben ausgefallene Sachen im Angebot. Es läuft sehr gut“, so die Inhaberin der Gärtnerei Koehler in Bexbach.