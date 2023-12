Adventsmarkt in Lautzkirchen Großer Andrang beim Adventsmarkt

Und wie hat sich die Sperrung des Bahnüberganges in der Pirminiusstraße ausgewirkt? Schließlich musste man von Blieskastel aus den Umweg über Webenheim und Bierbach in Kauf nehmen: „Vielleicht waren es ein paar weniger Gäste, aber der Platz war an beiden Tagen sehr gut besucht. Am Samstagabend war vielleicht ein bisschen früher Schluss als in den Jahren zuvor, vielleicht hatten ein paar Blieskasteler Angst, dass sie es nicht mehr rechtzeitig über den Bahnübergang schafften“, erzählte die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Vereine im Gespräch mit unserer Zeitung. Aber man ist insgesamt sehr zufrieden mit dem Ablauf. Das Wetter hatte mitgespielt und an beiden Tagen war es knackig kalt: „Besonders die Heißgetränke waren sehr gefragt. Bier lief in diesem Jahr bei diesen Temperaturen nicht so gut“, wusste Uhl.