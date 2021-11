Löscheinsatz dauert an : Großeinsatz in Blieskastel: 1000 Heuballen in Scheune brennen

Die Feuerwehr bekämpft aktuell einen Scheunenbrand in Blieskastel. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Update Lautzkirchen Am Mittwoch sind Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einer Scheune in Blieskastel gerufen worden. Das ist bisher bekannt.

Wie ein Sprecher der Polizei auf SZ-Anfrage mitteilt, rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr am Mittwochabend zu einem Brand in Blieskastel aus. Laut Polizei steht eine Scheune mit etwa 1000 Heuballen in Flammen. Auch drei landwirtschaftliche Maschinen sind durch das Feuer beschädigt worden. Nach ersten Schätzungen muss mit einem Schaden im sechsstelligen Bereich gerechnet werden.

