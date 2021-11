Rauchwolke weithin sichtbar : Großeinsatz in Blieskastel: 1000 Heuballen in Scheune brennen lichterloh

Großeinsatz in Blieskastel: 1000 Heuballen in Scheune brennen lichterloh

Die Feuerwehr bekämpft aktuell einen Scheunenbrand in Blieskastel. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Lautzkirchen Am Mittwoch sind Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in Blieskastel gerufen worden. Das ist bisher bekannt.

Wie ein Sprecher der Polizei auf SZ-Anfrage mitteilt, rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr am Mittwochabend zu einem Brand in Blieskastel aus. Laut ersten Informationen steht eine Scheune mit etwa 1000 Heuballen in Flammen. Der Feuerschein und die durch den Brand entstandene Rauchwolke sind weithin sichtbar.