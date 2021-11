Scheunenbrand in Blieskastel : 1000 Heuballen in Flammen: Großeinsatz in Scheune auch am Tag danach

Die Feuerwehr bekämpft einen Scheunenbrand in Blieskastel. Foto: Feuerwehr Blieskastel-Mitte

Update Lautzkirchen Am Mittwoch sind Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einer Scheune in Blieskastel gerufen worden. Die Löscharbeiten dauern auch am Tag danach noch immer an.

1000 Heuballen, eine Scheune in Vollbrand: Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren sind am Mittwochabend in Lautzkirchen zu einem Großbrand ausgerückt – der am Donnerstag noch immer nicht gelöscht war. Die Anwohner in der Region werden weiterhin gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Wie ein Sprecher der Polizei auf SZ-Anfrage mitteilt, kam die erste Meldung zum Brand gegen 17.40 Uhr. Um die 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Blieskastel, Homburg und St. Ingbert kämpften durch die Nacht gegen die Flammen.

Drei landwirtschaftliche Maschinen sind durch das Feuer beschädigt worden. Nach ersten Schätzungen muss mit einem Schaden im sechsstelligen Bereich gerechnet werden. Tiere seien nicht zu Schaden gekommen, berichtet die Feuerwehr Blieskastel-Mitte auf ihrer Facebook-Seite.

Die Löscharbeiten seien allerdings durch eine Photovoltaikanlage und das einstürzende Blechdach der Scheune erschwert. Auch ein Flüssiggastank in unmittelbarer Nähe stellte eine zusätzliche Gefahr dar.

Am Donnerstagmittag seien noch immer um die 75 Einsatzkräfte mit dem Brand beschäftigt. Mit einem Bagger und Teleskopladern muss das restliche Dach der Scheune jetzt abgetragen werden und die restlichen Heuballen auseinandergezogen werden, damit Glutnester im Inneren gelöscht werden können.