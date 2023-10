Grafitti-Kunst in Niederwürzbach Grafitti-Kunst schmückt Niederwürzbach

Lars Becker, der elfjährige Schüler aus Niederwürzbach, hatte von der Aktion gehört und den Spray-Meister an beiden Aktionstagen tatkräftig unterstützt: „Es war toll und hat mir sehr viel Spaß gemacht“, lautete sein Fazit. Strahlend posierte er mit dem Künstler vor dem vollendeten Werk. Philipp Himmel hatte für die Gestaltung der Wand kein besonderes Konzept erstellt: „Es war doch klar. An der Wand des OGV müssen Früchte aufgesprüht werden. Und weil hier am Rande des Platzes auch zwei Bienenvölker stehen, musste auch ein Bienenmotiv an die Wand. Denn ohne die Bienen keine Früchte“, so die Begründung der Motive. Er sei begeistert gewesen von der Vorarbeit der OGV-Mitglieder: „Als ich hier am Freitag ankam, war die Wand super vorbereitet und gesäubert“, so sein Lob an den Verein.