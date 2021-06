Sachbeschädigung in Blieskastel : Graffiti am Treppenaufgang zur Kirche

Blieskastel (red) Die Polizei sucht Zeugen im Fall einer bereits einige Tage zurückliegenden Sachbeschädigung in Blieskaste-Mitte. Bisher unbekannte Täter hatten in der Zeit von Mittwoch, 19., bis Freitag, 21. Mai, mit mehreren großflächigen Graffitis die Kirchenmauer am Treppenweg zum Kirchengelände der protestantischen Kirchengemeinde in der Blieskasteler Kirchstraße besprüht.

Das teilte die Polizei am gestrigen Dienstag, 15. Juni, mit. Es wurde ausschließlich das Symbol „KBb3“ in silberner und schwarzer Farbe aufgebracht.