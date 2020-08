Seit 70 Jahren sind sie ein Paar : An der Konfirmation lernten sie sich kennen

Breitfurt Elsa und Kurt Hiege aus Breitfurt sind seit nunmehr 70 Jahren ein Paar. Urenkelkind Nele ist ihr ganzer Stolz.

Am Mittwoch (26. August) feierten Elsa und Kurt Hiege ihre Gnadenhochzeit. Seit 70 Jahren sind sie ein Paar. Der gelernte Schmied, in Breitfurt 1926 geboren, arbeitete bis 1984, zuerst bei der Firma Dingler in Bierbach und danach in Zweibrücken bei der Firma Demag. Seine große Leidenschaft hieß aber Fußball. Als Verteidiger spielte er viele Jahre bei seinem SV Breitfurt, bei dem er auch einige Jahre in der Vorstandschaft Verantwortung übernommen hatte. Als Dank dafür wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Gemeinsam mit seiner Frau Elsa sang er 52 Jahre im Gemischten Chor, bis dieser vor drei Jahren aufgelöst wurde. Er im Bass, sie im Sopran.

Die gebürtige Böckweilerin, geborene Müller, erblickte 1927 das Licht der Welt, wohnt aber bereits 76 Jahre in Breitfurt. Grund für den Umzug war damals, dass ihr Elternhaus nach dem Krieg zerstört wurde und danach nicht mehr bewohnbar war. Es wurde mit dem gesamten Straßenzug abgerissen. Sie ist gelernte Kindergärtnerin, arbeitete in den Einrichtungen in Altheim und später in Niedergailbach. Einige Jahre war sie zudem noch in der Schuhfabrik Dorndorf in Breitfurt beschäftigt. Kennengelernt haben sich die beiden bei der Konfirmation. Aus dem ersten Funken entwickelte sich später mehr, sodass am 26. August 1950 in der protestantischen Kirche von Breitfurt nach der Trauung durch Pfarrer Karl Fischer Hochzeit gefeiert werden konnte. Danach feierten sie mit ihren Familien im Haus des Ehemannes. Sechs Jahre später begannen sie mit dem Bau ihres Eigenheims in der Wolfskautstraße, in das sie 1957 einzogen. Für das Jubelpaar ist das achtjährige Urenkelkind Nele, die sie auch oft mit der Tageszeitung versorgt, der ganze Stolz. Zum seltenen Ehejubiläum gratuliert sogar Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Dies auch zur Freude von Sohn Gerhard mit Frau Maria, sowie Enkel Sven mit seiner Gattin Sabrina und deren Familien. Ortsvorsteher Martin Moschel ließ es sich nicht nehmen, die Glückwünsche des Dorfes zu überbringen. Er freute sich, dass das älteste Ehepaar Breitfurts auch immer noch regelmäßiger Teilnehmer am Seniorennachmittag ist.