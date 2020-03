Das ging diesmal aber noch glimpflich ab : Gewaltiger Erdrutsch nach dem Regen

Ein massiver Erdrutsch hat einen Hang in Bierbach an der Blies am Freitag auf rund 20 Meter abrutschen lassen. Foto: BeckerBredel

Bierbach an der Blies In Bierbach an der Blies blieb ein in der Nähe befindlicher Neubau glücklicherweise verschont.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Bredel

Einen gewaltigen Hangrutsch gab es gestern in der Hügelstraße in Bierbach. Wo vorgestern ein Steilhang war, klaffte am Freitag ein riesiges Loch, das – vom Weg aus fotografiert – sehr bedrohlich für den darüber liegenden Neubau aussah.

Doch bedrohlich war der Erdrutsch zum Glück nicht, bestätigte auch der ausführende Zweibrücker Architekt, der gerade vor Ort war, namentlich aber nicht genannt werden wollte. Er habe schon am Vortag gesehen, dass der Hang tief durchgeweicht war. „Bis in über drei Meter Tiefe ist das Erdreich nass, vor zwei Monaten war das noch weniger als die Hälfte“ sagte er und zeigte vom Berg hinunter in die Bliesauen. „Sehen Sie, wieviel Wasser dort allein seit gestern zusammengelaufen ist. Der starke Regen ist die Ursache.“