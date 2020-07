Hier kann man viel Geld gewinnen : Gesucht: die Corona-Bildungshelden

15000 Euro gibt es zu gewinnen. Bis Mitte August läuft die Bewerbungsfrist.

Doch auch in dieser Zeit ist es vielfach gelungen, das System am Laufen zu halten. Großeltern lernten kurzerhand, per Computer Kontakt zu halten und ihren Enkeln aus der Ferne bei Lernproblemen zu helfen, Lehrer unterrichteten per Videochat und Kitas organisierten Notbetrieb. Und so manch ein Verein schaffte es, trotz Versammlungsverbot und Abstandsregeln Sport und Musik für Jugendliche lebendig zu halten. Es war schlicht die Zeit der „Corona-Bildungshelden“.