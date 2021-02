Anmeldungen werden in Blieskastel noch entgegengenommen : Geschwister-Scholl-Schule freut sich auf Neuzugänge

Blieskastel Die Geschwister-Scholl-Schule (GSS) in Blieskastel nimmt Schülerinnen und Schüler nach Klasse 4 der Grundschule auf. Sie führt als Gemeinschaftsschule zum Hauptschulabschluss, zum mittleren Bildungsabschluss und zum Abitur.

Englisch ist Pflichtfremdsprache ab Klasse 5. Für sprachlich weniger Interessierte gibt es Alternativen mit den Fächern Technik und Klima, musisch-kulturelle Erziehung und Arbeitslehre. Die GSS, so die Schulleitung, fördert und arbeitet sehr erfolgreich in den Bereichen Digitalisierung, Medienprojekte und Umweltschutz. Es wird wieder eine Bläserklasse geben mit kostenlos zur Verfügung gestellten Instrumenten.

Eine freiwillige Nachmittagsbetreuung, AGs wie Robotik, Energiedetektive oder Schulsanitäter bieten Spaß und sinnvolle Beschäftigung in den Nachmittagsstunden. Es werden auch eine kostenlose Förderung und „Lernateliers“ in den Hauptfächern Deutsch und Mathematik angeboten. Dort haben die Kinder die Möglichkeit, unter Anleitung von Fachlehrern sowohl Lernrückstände aufzuarbeiten als auch fachlichen Interessen verstärkt nachzugehen. Informationen zum Profil der Schule, zu Projekten und Arbeitsgemeinschaften sind im Internet auf der Homepage www.gss-blieskastel.de zu finden. Und auf dem Portal „schulen.de“. Die Anmeldungen für Klassenstufe 5 sind in diesem Jahr noch bis kommenden Dienstag, 2. März möglich. Auch am Samstag, 27. Februar, besteht die Möglichkeit, sein Kind in der Einrichtung anzumelden.