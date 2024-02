Blieskastel Auch die Geschwister-Scholl Schule spendet für die Brandopfer

Eltern backten dazu Kuchen, den Verkauf übernahmen die Mitschüler von Robin, und so konnte in einer ersten Aktion der Klasse 5 a mit Lehrer Jan Lion ein Betrag von 162,10 Euro an Jürgen Trautmann übergeben werden. „Weitere Maßnahmen sind für die Wochen nach den Ferien geplant, denn seit Jahren ist die Bereitschaft an der Geschwister-Scholl Schule groß, Bedürftigen zu helfen. So beim Erdbeben in der Türkei, beim tragischen Tod einer Mutter in Blickweiler bei der Geburt ihres Kindes oder beim jährlichen Lauf des Schutzengelvereins“, so Sascha Matheis.