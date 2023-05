Seit 2015 Kooperation dreier Gemeinden Bliestal-Standesamt ist Erfolgsgeschichte

Nachdem die langjährige Standesbeamtin Ingrid Beck, die vom bisherigen Standesamt Gersheim nach Blieskastel gewechselt war, zum 31. März in den Ruhestand gegangen war, folgte die Verwaltungsfachwirtin Nadine Berger als neue Kollegin in Blieskastel, vormals bei der Stadtverwaltung in Zweibrücken beschäftigt. Ihr Dienstantritt zur Einarbeitung begann am 1. Januar 2022. Inzwischen ist Berger eine Konstante im Standesamt-Team und kommt aus der Sicht der Blieskasteler Stadtverwaltung bei den Brautpaaren mit ihrer netten und natürlichen Art sehr gut an.