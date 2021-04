Neue Internet-Seite der Gemeinde Gersheim : Webseite beantwortet das „Was erledige ich wo“ besser

Blick auf die neue Webseite der Gemeinde Gersheim, die an diesem Donnerstag startet. Foto: BeckerBredel

Gersheim Die Gemeinde Gersheim bietet einen neuen Internet-Auftritt mit für die Bürger optimierten Funktionen.

An diesem Donnerstag (22. April) um 12 Uhr startet die Gemeinde Gersheim mit einem neuen Internet-Auftritt. Dabei will sich die Kommune aber nicht nur mit bunten Bildern netter präsentieren, es sind auch neue Funktionen für die Bürgerinnen und Bürger vorgesehen: „Die alte Internetseite war nicht für unterschiedliche Ausgabegeräte optimiert. Jetzt können Sie die Inhalte nicht nur am Computer sondern auch am Handy oder auf dem Tablett problemlos sehen und bearbeiten“, sagt Max Karbach, der Pressesprecher der Gemeinde Gersheim.

Auch sei die alte Seite nicht übersichtlich gewesen, in den Unterseiten habe man schnell die Orientierung verloren. Jetzt könne man über jeden Unterpunkt immer ins Hauptmenü zurück. Besonders benutzerfreundlich sei die Volltextsuche. Ein Bürger Informationen zu einem Thema suche, müsse er nicht mehr den entsprechenden Menüpunkt suchen. Er könne zum Beispiel das Wort „Hund“ eingeben und gelange so unmittelbar auf die Informationen zur Hundesteuer. Selbst Forenbeiträge würden so gefunden. „Und wenn man „Garten“ eingibt, bekommt man Infos zur Grünschnittensorgung von Gartenabfällen. Die Nutzer müssen nicht erst überlegen, zu welchem Fachbereich das gehören könnte.“

Eine Besonderheit der neuen Webseite sei ein großer roter Button „Was erledige ich wo“. Über diesen „Hauptschalter“ komme man direkt zu allen Dienstleistungen des Rathauses. „Dabei verstecken wir uns nicht hinter der Telefonzentrale, was wir aber auch früher schon nicht gemacht haben. Jeder Mitarbeiter ist mit seinen direkten Kontaktdaten hinterlegt. Man kann Telefon-Durchwahlnummern, E-Mail-Adressen und Faxnummern sofort sehen und direkt Kontakt aufnehmen. Am Smartphone kann man sogar automatisch wählen. So wollen wir direkt erreichbar sein“, sagt Karbach, der weiß, dass dies nicht bei jeder Kommune eine Selbstverständlichkeit ist. Im Laufe des Jahres soll sogar eine Chat-Funktion hinzukommen.

„Dann wird man auch außerhalb der Dienstzeiten Anfragen stellen können und Antworten bekommen“, sagt Karbach. Allerdings werde eine automatische Antwortfunktion auf die wichtigsten Fragen programmiert und kein Mitarbeiter nach Dienstschluss am PC sitzen. Trotzdem seien solche Systeme vielfach bereits in der Wirtschaft im Einsatz und hätten gute Ergebnisse. „Im Laufe des Jahres werden wir das ausbauen und man wird zum Beispiel Fischereischeine online beantragen können. Auch Veranstaltungen kann man dann online anmelden.“