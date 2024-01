Festabend in Wolfersheim Gelungener Auftakt zum Dorf-Jubiläum in Wolfersheim

Mit einem Konzert und einer Festrede in der Pfarrkirche begannen die Feierlichkeiten zum 750-jährgen Bestehen Wolfersheims. Zu Beginn stimmte Christoph Jakobi an der historischen Schlimbach-Orgel mit „Hymnus vita sanctorum von Michael Praetorius würdevoll in den Abend ein. „Unsere Schlimbach-Orgel, das älteste Instrument im Ort, stammt aus dem Jahre 1857 und ist somit fast 170 Jahre alt“, stellte Ortsvorsteher Matthias Seel in seiner Festrede heraus. Noch älter sei die Pfarrkirche, wobei das Kirchenschiff Mitte des 18. Jahrhunderts erbaut wurde. „Das älteste Bauwerk von Wolfersheim ist der Kirchturm aus dem frühen 14. Jahrhundert und damit fast so alt wie die erste urkundliche Erwähnung des Ortes im Jahre 1274 mit dem Namen Wolfyrsheim. Daher ist die Kirche der richtige Ort, das 750-jährige Jubiläum einzuleiten,“ so Seel, der darauf hinwies, dass Wolfersheim jedoch weit älter sei. „Der Name geht auf die fränkische Siedlungszeit und das Sippenoberhaupt Wolfhari zurück. Heute erinnert noch die Hauptstraße an die frühmittelalterlichen Siedler in unserem Heimatort. Bei Ausgrabungen im Schon- und im Kappelwald wurden 32 Grabhügel aus der Hallstadtzeit entdeckt, also Gräber aus dem 8. bis 6. Jahrhundert vor Christus“, erwähnte Seel. Auch die Römer hätten ihre Spuren hinterlassen, denn an fünf Stellen seien römische Baureste bekannt, bei Schaffung des Neubaugebietes in den Kirchgärten ein Bestattungsplatz mit Brand- und Körpergräbern gefunden worden. Aber für das Jubiläum zähle nur die erste schriftliche Erwähnung im Jahre 1274.