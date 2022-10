Kulturverein Blickweiler : Gelungene Premiere für das Dorfweiherfest

Blickweiler Der Kulturverein Blickweiler hatte erstmals an die Anlage des Angelsportvereins eingeladen.

Erstmals lud der Kulturverein Blickweiler an die Anlage des Angelsportvereins (ASV) an der Wolfersheimer Straße zu einem Dorfweiherfest ein. Der Tag begann mit einem Gottesdienst im Freien, Kaplan Mateusz Klosowski freute sich dabei über die gesangliche Unterstützung des Jugendchores „Forever Young“ unter Leitung von Christoph Nicklaus. „Wir finden es gut, dass nach langen Jahren es mal wieder ein Fest für die Allgemeinheit gibt“, sagten unserer Zeitung Harald Hebel und Peter Ropönus vom Löschbezirk der Feuerwehr. „Allerdings ist die Weiheranlage für manche Besucher doch zu weit entfernt, zumal zwischen Ortsende und ASV es schwierig ist für Fußgänger, ältere Menschen oder Eltern mit Kindern. Der entsprechende Gehweg zum Ziel fehlt noch“, so Festbesucher Roland Graus. Insgesamt zeigte sich Ortsvorsteher Walter Boßlet, zugleich Vorsitzender des Kulturvereins, mit dem Zuspruch der Premiere jedoch zufrieden.

Früh aufstehen hieß es für die neuen Jagdpächter Harry Betscheider (Brenschelbach), Ralf Werno sowie Ralf Zastrin (Saarbrücken), denn von sechs Uhr an bis zur Mittagszeit sorgte das Trio für das Grillen eines 33 Kilogramm schweren Wildschweins. „Frisch geschossen und aufgebrochen bieten wir Muskelfleisch an“, so Harry Betscheider. Zufrieden mit dem kulinarischen Angebot waren Siggi und Lothar Keller, als ehemalige Blickweiler gerne in die alte Heimat gekommen. Für die Jugend gab es Kinderschminken, einen Luftballonweitflug-Wettbewerb und weitere Belustigungen, für die Andreas Moschel vom Kulturverein sorgte. Informieren konnte sich der Gast zudem am benachbarten Bienen-Lehrpfad des Bienenzuchtvereins Blieskastel und Umgebung.