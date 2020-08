Das war mal ein schöner Urlaub! : Mit Komplimenten für die Betreuer und das Küchenteam

Eine fröhliche Truppe in der Ferienfreizeit in Blieskastel. Foto: Hannah Hilden

Blieskastel Gelungene Ferienfreizeit der Pfarrei Hl. Franz von Assisi.

Ein paar Wochen vor den Sommerferien kam die Absage für die Ferienfreizeit der Pfarrei Hl. Franz von Assisi Blieskastel auf der niederländischen Nordseeinsel Ameland. Aus den allseits bekannten Gründen. Aber was tun in sechs Wochen Sommerferien? Nach langem Überlegen und Abwägen der Situation hatten sich die Lagerleitung und das Betreuerteam dazu entschlossen, die Eltern zu entlasten und den Kindern und Jugendlichen diesmal im Saarland ein Ferienangebot zu unterbreiten. Es folgten dann nach Planung und Organisation zehn Tage voller Action, Spaß und Abenteuer. Die Tagesbetreuung in Blieskastel startete unter dem Motto „Zeitreise“.