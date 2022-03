Stadtführungen in Blieskastel : Gardesoldat löst Nachwächter ab

Blieskastel Die letzte „Nachtwächter“-Führung in Blieskastel mit Siegfried Heß als Marti Voit findet am Freitag, 25. März um 19 Uhr statt. Treffpunkt ist am Paradeplatz. Dabei wird auch sein Nachfolger Marco Hillinger als Leyenscher Gardesoldat Johannes Kamper vorgestellt.

Der Preis beträgt fünf Euro pro Person. Kinder bis 14 Jahre sind frei.