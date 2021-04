Ganz Altheim freut sich über ein neues Storchenpaar : Jetzt steht der Vermehrung nichts mehr im Wege

Altheim Im Bliesgau machen die Störche mehr und mehr von sich reden. Und so kommt, nachdem wir vor wenigen Tagen erneut über deren Brutzeit berichtet haben, eine neue Nachricht aus Altheim. Und zwar von Ortsvorsteherin Beate Lambert.

Sie schreibt: Nachdem am Rosenmontag in Altheim das neue Storchennest aufgestellt war, war die Spannung groß, ob der neue Horst von den Störchen auch angenommen würde. Anfang März war es soweit. Ein einzelner Storch, leicht zerzaust und verstaubt, hat das Nest und die Umgebung in Augenschein genommen und anscheinend für gut befunden. Eifrig wurde noch Nistmaterial in der Nähe gesammelt und das Nest in Erwartung einer Partnerin ausgebaut.“

Einige Feinheiten waren wohl noch erforderlich. Gemeinsam wurde das Nest noch ein wenig ausgebaut und ausgepolstert. Die Störche halten sich jetzt viel im Horst auf und sind schon mit dem Brutgeschäft beschäftigt. Die Störchin ist beringt und anhand dessen konnte durch die Vogelschutzwarte Radolfzell nachgewiesen werden, dass sie am 1. Juni 2019 in Winden in Rheinhessen-Pfalz auf dem Horst der Kirche als Nestling registriert wurde. Es hat sich also eine „Pfälzerin“ im Altheimer neuen Horst niedergelassen. Da der Storchenvater nicht beringt ist, sich aber als sehr guter Häuslebauer erwiesen hat, kann man vermuten, dass es sich um einen Saarländer, vielleicht aus der Homburger Gegend, handelt. Zeitweise taucht immer mal wieder ein weiterer auch beringter Storch am Nest auf und zeigt Interesse am Nest und der Störchin. Aber selbst Bestechungsversuche mit schönen Hecken oder Heu und Stroh sind zwecklos und er muss unverrichteter Dinge wieder abziehen.