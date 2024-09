Musikverein Mimbach Belgische Klänge in Blieskastel

Und die Bedeutung der verbindenden Kraft der Musik zog sich durch alle Jubiläumsansprachen. Eric Moschel, Vorsitzender des Mimbacher Musikvereins, erinnerte sich in seiner Ansprache noch an seinen ersten Besuch in Flandern, wo man ihn vor dem belgischen Bier gewarnt habe: „Nach dem Wochenende wusste ich warum“. Auch Staatssekretär David Lindemann hatte während seines siebenjährigen Aufenthaltes in Belgien „das Bier als bereichernd in jeder Beziehung“ erlebt. Für ihn sei dieses Partnerschaftsjubiläum ein „Wunschtermin“ gewesen. Musik sei eine „universelle Sprache“ und es erfülle ihn mit Freude, wie diese nicht nur musikalische Partnerschaft gelebt werde. Landrat Theophil Gallo unterstrich, dass es nicht unbedingt selbstverständlich sei, dass man sich in diesen Zeiten untereinander in Frieden und Freiheit treffen könne. Er bezeichnete den Notenschlüssen als „Symbol der Freiheit“. Er überreichte den beiden Vereinen eine Jubiläumsurkunde. Mimbachs Ortsvorsteher Gerd Weinland ging auch auf die „völkerverbindende Freundschaft“ der beiden Vereine ein, die 40 Jahre Musik und unvergessliche Momente beschert habe: „Die Musik hat zusammengeführt und die Freundschaft hält zusammen“. Er zeigte sich überzeugt, dass die Freundschaft noch weiter wachsen und sich auch weiter entwickeln werde. Als der Mimbacher Ortsvorsteher seine Rede dann auch noch in niederländischer Sprache wiederholte, gab es großen Applaus von der Gästen aus Flandern.