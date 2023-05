Sportfest mit Musik in Altheim Fußball und Rock zum 100. Geburtstag

Neben dem musikalischen Programm wird auch noch sportlich einiges geboten. So beginnt am Freitag, 26. Mai, um 17.30 Uhr ein B-Jugendturnier, am Samstag wird um 13 Uhr der erste Schuss beim Elfer-Turnier abgegeben, an den sich um 18 Uhr das AH-Spiel des heimischen SVA gegen die französische Equipe vom FC Siersthal anschließt. Am Pfingstsonntag macht um 13.15 Uhr das Spiel der zweiten Mannschaft der FSG Parr Altheim gegen eine Traditionsmannschaft den Auftakt. Danach spielen ab 15 Uhr die FSG Parr-Altheim und der SV Altstadt gegeneinander. Womöglich wird das die Entscheidung über die Vergabe des Meistertitels in der Bezirksliga Ost sein. Beide Mannschaften stehen schon als Aufsteiger in die Landesliga Ost fest. Montags wird es um 11 Uhr ein G-Jugendturnier mit den Mannschaften mit der JSG Parr-Altheim-Walsheim, dem SV Kirkel, der Palatia Contwig, dem SV Bliesmengen-Bolchen und dem TuS Rimschweiler sowie um 14 Uhr ein F-Juniorenturnier mit der JSG Parr-Altheim-Walsheim, dem SV Kirkel, der Palatia Contwig 1 und 2, sowie dem TuS Rimschweiler geben.