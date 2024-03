Fußball Vernünftige Ausbildung statt Profi-Fußball

Wenn in der Fußball-Saarlandliga der Tabellenneunte DJK Ballweiler-Wecklingen an diesem Samstag um 17.15 Uhr den auf Rang sechs platzierten FC Homburg II empfängt, dann wird Cedric Hauch an seine Vergangenheit erinnert. Für den 21-Jährigen aus Gersheim ist das Spiel gegen seinen ehemaligen Verein „schon etwas Besonderes. Es sind zwar nicht mehr so viele Spieler von früher da, aber vor allem auf das Wiedersehen mit Trainer Rizgar Daoud und Betreuer Frank Süßmeier freue ich mich sehr. Ich hatte in Homburg sehr angenehme neun Jahre“.