Niederwürzbach Für schöne Fotos vom Würzbacher Weiher

Der ein oder andere Spaziergänger hat ihn sicherlich bereits entdeckt: Seit einigen Wochen gibt es am Niederwürzbacher Weiher einen so genannten Bilderrahmen, hinter dem sich Besucherinnen und Besucher vor der idyllischen Kulisse des Weihers fotografieren lassen können. Es gibt diese Art Fotopoints mittlerweile in vielen touristischen Regionen. In Blieskastel ist es der erste seiner Art, weitere sollen folgen. Ziel dieser Aktion ist es, neben schönen Erinnerungsfotos, die Bekanntheit von Blieskastel und seinen Sehenswürdigkeiten zu erhöhen. Ein Hinweis am Rahmen auf Veröffentlichung der Bilder in Social Media folgt in den nächsten Wochen noch. Neben der fest installierten Bilderrahmen entstand auch noch ein mobiler Rahmen, der auf Festen und Veranstaltungen zum Einsatz kommen wird.