Fünfter X-Mas-Triathlon am Würzbacher Weiher Mit Kälteschock zum guten Festtagsgefühl

„Ein bisschen verrückt muss man dafür schon sein“, sagt David Schnepp, kurz bevor sich der 17-Jährige mit 30 weiteren Wagemutigen ins kühle Nass begibt. Bei der fünften Auflage des Würzbacher Weiher X-Mas-Triathlon haben sich an „Heiligmorgen“ gut 50 Menschen an der Petri-Klause in Niederwürzbach eingefunden, um bei der Spaßveranstaltung mit einem sportlich guten Gefühl in die Weihnachtsfesttage zu starten.