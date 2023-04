105-Jährige in Blieskastel Friederike Swoboda ist 105 Jahre alt

In geistiger Frische durfte die betagte Dame als älteste Kaschtlerin Glückwünsche entgegennehmen. Bischof Wiesemann wollte der Jubilarin und den St. Josef-Bewohnern in einer Andacht und im persönlichen Gespräch für ihre Lebensleistung Danke sagen. Die Andacht, an der Orgel begleitet von Christof Niklaus und mit Pfarrer Hieronim und Pater Mateusz als Assitenz des Bischofs, begann mit dem Lied „Lobet den Herrn“. „Den Gläubigen ist dieses Lied seit der Kindheit vertraut. Es soll ein Dank sein an die Hausgemeinschaft und die Menschen, die sich einsetzen und engagieren, dass die Bewohner das Leben im Alter gut verbringen können“, betonte Karl-Heinz Wiesemann. Gerade in der heute so schwierigen Zeit, der überstandenen Pandemie und dem Krieg in der Ukraine gebe der Glaube Kraft. Das Schlusslied „Segne du Maria“ sang die 105-jährige Friederike Swoboda in vollem Text mit. Der Bischof nahm sich danach ausführlich Zeit beim Gespräch durch die Reihen der 85 Bewohner.