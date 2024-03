Freie Liste Wolfersheim Freie Liste tritt in Wolfersheim an

Unter reger Beteiligung der Wolfersheimer Bevölkerung wurde am vergangenen Samstag im Dorfgemeinschaftshaus Wolfersheim die Freie Liste Wolfersheim aufgestellt. Bereits vor fünf Jahren trat diese sogenannte Bürgerliste, also eine basisdemokratisch von den Wolfersheimer Bürgerinnen und Bürger aufgestellte Liste, für die Ortsratswahl in Wolfersheim an. Den beiden Initiatoren der Bürgerlisten-Aufstellung, Axel Kammer, parteiunabhängiges Kreistagsmitglied, und Lisa Becker, Erste Beigeordnete der Stadt Blieskastel und Vorsitzende der Blieskasteler Grünen, war es wichtig, dass auch bei den kommenden Kommunalwahlen am 9. Juni wieder alle Wolfersheimerinnen und Wolfersheimer die Möglichkeit zur Kandidatur für den Ortsrat hätten.