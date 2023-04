Freizeitzentrum Blieskastel Das Blieskasteler Freibad öffnet am 1. Mai

Blieskastel · Am kommenden Montag, 1. Mai, beginnt im Blieskasteler Freizeitzentrum die Sommersaison. Dann öffnete das Freibad seine Pforten wieder zum Badevergnügen unter freiem Himmel. Das Besondere: An den Wochenenden sowie an Feiertagen gelten längere Öffnungszeiten.

24.04.2023, 11:25 Uhr

Das Außenbecken des Blieskasteler Kombibades mit seiner gut ausgestatteten Liegewiese öffnet am kommenden Montag. Foto: Erich Schwarz