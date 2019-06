Lautzkirchen : Frauen diskutieren über ihre Fähigkeiten

Der Frauengesprächskreis mit Sabine Grützner beschäftigt sich am heutigen Mittwoch mit dem Thema „Sei stolz auf dich! Eigene Fähigkeiten wahrnehmen und dazu stehen“. Beginn ist um 19 Uhr in den Blieskasteler Werkstätten, Industriering 7, in Lautzkirchen.

Das Treffen, zu dem Katholische Erwachsenenbildung Saarpfalz (KEB) und die Blieskasteler Werkstätten einladen, ist ein Gesprächs- und Austauschangebot für Frauen auf der Suche nach sich selbst, die etwas verändern wollen. Ein Neueinstieg ist jederzeit möglich, es ist kein fester Kreis.