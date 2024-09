Forstamt Blieskastel Schnuppern in den Blieskasteler Wald

Es ist nicht ungewöhnlich, dass beim Blieskasteler Forstamt auch Praktikanten und Praktikantinnen aus Frankreich sozusagen Blieskasteler Waldluft schnuppern. Schließlich spricht Forstamtsleiter Helmut Wolf fließend Französisch und pflegt auch viele berufliche und privaten Kontakte ins Nachbarland. Auch Forstexperte Georg Wilhelm, der bis zur jüngsten Kommunalwahl dem Blieskasteler Stadtrat angehörte, hat beste Kontakte nach Frankreich, etwa zur Forstschule in Nancy. Aber die jüngste Praktikantin kam von weiter her: Maelys Kowalski kam aus der Bretagne und leistete ein achtwöchiges Praktikum in Blieskastel ab. Die junge Dame möchte einmal Agraringenieurin werden und muss im Rahmen ihrer Ausbildung zwingend auch Praktika im Ausland absolvieren. Im vergangenen Jahr war sie in Kambodscha zum Schnuppern, jetzt also in Blieskastel.