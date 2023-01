Foodsharing in Blieskastel : Auch Blieskasteler retten jetzt Lebensmittel

Zahlreiche Gäste waren zur Einweihung der Foodsharing-Hütte an der Bliesgau-Festhalle gekommen. Jeder kann sich dort mit Lebensmitteln versorgen. Foto: Musseleck

Blieskastel Die kleine Foodsharing-Hütte steht am Seiteneingang der Bliesgau-Festhalle. Jeder kann dort etwas abgeben oder sich bedienen.

Seit gut vier Wochen gibt es in Blieskastel einen sogenannten Foodsharing-Fairteiler. In der kleinen Gartenhütte am Seiteneingang der Bliesgau-Festhalle sollen in einer Kühl-Gefrierkombination und zwei Metallregalen Lebensmittel vor dem Müll gerettet werden. Ein Fairteiler ist ein Ort, zu dem alle Menschen Lebensmittel bringen und kostenlos von dort mitnehmen dürfen. Fairteilt werden noch alle verzehrbaren Lebensmittel, zum Beispiel Obst und Gemüse, Backwaren oder Konserven. Es können aber auch Lebensmittel nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums weitergegeben werden.

„Uns ist es wichtig, dass noch genießbare Lebensmittel verzehrt werden und nicht im Müll landen. Daher ist jeder, der hinter dieser Philosophie steht, eingeladen und darf kostenlos Sachen mitnehmen, so viel er selbst verzehren kann – ohne irgendwelche Voraussetzungen erfüllen zu müssen“, so Verena Kunz, eine der drei Botschafterinnen für den Bezirk Blieskastel. Der Fairteiler ist rund um die Uhr und für jeden Bürger zugänglich und kostenlos. Es lohnt sich immer wieder vorbeizuschauen, da der Fairteiler in regelmäßigen Abständen mit geretteten Lebensmitteln gefüllt wird. „Wünschenswert ist es auch, so Bianca Becker, Botschafterin des Bezirks Blieskastel, dass eigene Taschen oder Körbe zum Transport der geretteten Lebensmittel mitgebracht werden.“ Foodsharing versteht sich als letzte Station vor der Mülltonne. „Die Tafeln haben immer und überall Vorrang“, versichert Nina Burgey-Wack, ebenfalls Botschafterin im Bezirk Blieskastel.

Im Sommer 2020 wurde der Foodsharing Bezirk Blieskastel durch Steffi Richter-Schneider und Lara Ensslin ins Rollen gebracht. Sie kontaktierten damals den Nachbarbezirk St. Ingbert und baten um Unterstützung. Dann folgte am im Oktober 2020 ein gemeinsam mit der Stadt Blieskastel organisierter Infoabend zum Thema Foodsharing in der Orangerie, um engagierte Bürger anzusprechen, zu informieren und eventuell zum Mitmachen zu motivieren. Am 1. Juli 2021 hat der Stadtrat von Blieskastel dann beschlossen, Foodsharing-Stadt zu werden und den Kampf gegen die Verschwendung von Lebensmitteln ebenfalls zu unterstützen. Während der Pandemie konnte der Fairteler allerdings noch nicht aufgestellt werden.

Inzwischen engagieren sich im Bezirks Blieskastel 40 aktiven Bürgerinnen und Bürger, die Lebensmittel in Blieskastel sowie in Gersheim retten. Unterstützung kommt hier auch durch weitere Foodsaver aus den Bezirken Mandelbachtal, St. Ingbert oder Homburg. Aktuell gibt es 16 kooperierende Betriebe, in diesen wurden bis heute rund 46 000 Kilogramm Lebensmittel bei 3511 Rettungseinsätzen gerettet. Im Monat werden rund 170 Abholungen in Betrieben durchgeführt.

Das Team von Foodsharing Blieskastel bedankte sich bei Bürgermeister Bernd Hertzler und der Stadt Blieskastel für die Beschaffung und das Aufstellen der Gartenhütte sowie die Übernahme der laufenden Kosten. Dank ging auch an Sandy Will vom Stadtmarketing für die Unterstützung in den vergangenen Jahren sowie an den Baubetriebshof, der das Häuschen aufgebaut und es mit Strom versorgt hatte. Ein weiterer Dank ging an Steffi Richter-Schneider, die die Spenden für die Kühl-Gefrierkombination organisiert hatte: Weitere Spender hatten die Anschaffung der Metallregale, Thermometer, von Putzequipment und anderem ermöglicht.