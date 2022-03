Protestantische Kirchengemeinde Mimbach : Vortrag über Theodor Fontane

Mimbach Am kommenden Mittwoch, 23. März, nimmt die protestantische Kirchgemeinde Mimbach im Matthias-Claudius-Heim ihre Vortragsreihe im Rahmen des Kulturkaffees mit anschließendem gemütlichen Beisammensein wieder auf.

Dekan i. R. Dieter Oberkircher hält ab 15 Uhr einen Vortag über Theodor Fontane, Leben und Werk des großen deutschen Dichters und sein Ringen um eine humanere Gesellschaft. Fontane ist 1819 in Neuruppin geboren und 1898 in Berlin gestorben. 1849 gab er den erlernten Apothekerberuf auf, um sich als Journalist und freier Schriftsteller zu etablieren. In seinen Romanen schuf er große Frauengestalten, die meist mit den bürgerlichen Moralvorstellungen ihrer Zeit in Konflikt gerieten. „Effi Briest“ steht exemplarisch als eine von ihnen, mit denen der große deutsche Dichter hugenottischer Abstammung die gesellschaftlichen Widersprüche seiner Zeit kritisierte.