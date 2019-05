Blickweiler : Ein Wasserspielplatz für die Kleinsten

Blickweiler Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans war in Blickweiler zu Gast und hat zwei Projekte gewürdigt und gefördert.

Zwei ehrenamtliche Initiativen engagierter Blickweiler Bürger wurden von Ministerpräsident Tobias Hans vor Ort ausgezeichnet. Am Pfarrheim Blickweiler begrüßte Christian Wilhelm, stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Pfarrei Heiliger Franz von Assisi und einer der Initiatoren, den Landeschef, Landrat Theophil Gallo, Bürgermeisterin Annelie Faber-Wegener sowie Ortsvorsteher Walter Boßlet und stellte als erstes Projekt im Rahmen der Aktion „Saarland zum Selbermachen“ den neuen Wasserspielplatz vor. „Eine Gruppe junger Familien hat im Pfarrgarten in Kooperation mit dem Förderverein der Kita St. Barbara, acht Unternehmen sowie der Kirchengemeinde diesen Wasserspielplatz für unsere Kinder errichtet“, betonte Christian Wilhelm. Ziel sei es, den im Dornröschenschlaf befindlichen Pfarrgarten wieder zu einem Generationen übergreifenden Treffpunkt werden zu lassen. „Über 40 Helferinnen und Helfer aus dem Dorf haben sich mit Eigenleistungen beteiligt.“ Ministerpräsident Tobias Hans zeigte sich von der neuen Anlage begeistert. „Toll, was die jungen Familien ehrenamtlich hier geschaffen haben. Als Vater von Zwillingen bin ich sicher, dass die Jüngsten hier im Sommer ihren Spaß haben werden. Die finanzielle Förderung, festgelegt von einer unabhängigen Jury, ist da prima angelegt.“

Tobias Hans war bei seinem Besuch voll des Lobes. „Ich habe Riesen-Respekt für die Arbeit in diesem Verein, das zeugt von einem starken Gemeinschaftsgefühl rund um das Sportgelände. So was gibt es nicht in jedem Ort des Saarlandes“, betonte der Ministerpräsident, der zum Abschluss seines Blickweiler Besuches das erste Fass beim Weizenbierfest anschlug und unermüdlich selbst Becher um Becher zu den Besuchern trug.