Liste in Focus Gesundheit : Chefarzt der Bliestal Kliniken ist „Top-Mediziner“

Dr. Michael Käfer, Chefarzt der Fachklinik für Psychosomatische Medizin. Foto: Christoph Brill/Kreiskrankenhaus St. Ingbert

Blieskastel Wie jedes Jahr hat das Gesundheitsmagazin Focus in einer im Juni erschienenen Sonderausgabe die große Focus Ärzteliste veröffentlicht. Wer seinen Namen hier wiederfinden will, muss in einem aufwändigen Rechercheverfahren einer strengen Prüfung standhalten.

Gleich dreimal wurde 2021 Dr. Michael Käfer aus den Mediclin Bliestal Kliniken gelistet. In der Kategorie „Psyche“ sprach „Focus Gesundheit“ dem Chefarzt der Fachklinik für Psychosomatische Medizin bei Krankheitsbildern in den Bereichen Angst- und Zwangsstörungen, Depressionen und Essstörungen eine besondere Empfehlung aus.

In diesem Jahr wurde die Datenerhebung erstmals durch das Recherche-Institut FactField GmbH übernommen, so Mediclin in einer Pressemitteilung. Sie werteten zunächst die Befragung von 30.000 niedergelassenen Ärzten aus. Nur wer hier überdurchschnittlich häufig als hochqualifizierter Kollege empfohlen wurde, hatte die Chance, eine Runde weiterzukommen. Zusätzlich wurden die Daten aus Patientenbewertungen geprüft. Darüber hinaus wurden wissenschaftliche Veröffentlichungen und die Teilnahme an Studien in die Waagschale geworfen, um die Liste der besonders empfehlenswerten Ärztinnen und Ärzte zusammenzustellen.

„Die Tatsache, dass Dr. Käfer gleich in drei bedeutenden Bereichen der Psychosomatik zu einem der Top-Mediziner Deutschlands gewählt wurde, ist eine besondere Auszeichnung, auf die wir alle sehr stolz sein dürfen“, freut sich der Regionaldirektor der Mediclin für das Saarland und Bayern, Thomas Schneider. „Diese Wahl spiegelt auch unsere Wertschätzung für Dr. Käfer und seiner Arbeit wieder und gibt uns Ansporn den gemeinsam seit Jahren erfolgreich eingeschlagen Weg auch weiterhin fortzuführen und weiter zu entwickeln.“