Arbeiterwohlfahrt Blieskastel Ganz praktische Hilfe für das tägliche Leben

Zu Beginn gab es Erinnerungen an die gute, alte Zeit des Turn- und Sportvereins in den 70er und 80er Jahren mit Mannschaftsfotos um Legende Karl Quartz. Ebenso stand das Zapf-Büffet noch einige Zeit dort. „Zug um Zug haben wir die Räume neu gestaltet und für die Flüchtlinge, aber auch für Bürger in Not umgestaltet“, hielt Klaus Girnus vom Vorstand fest. Beim Rundgang konnte David Lindemann feststellen, dass in den übersichtlich eingerichteten Regalen nach Bedarf bei Haushaltsgegenständen, Geschirr, Kleidung, Elektrogeräten und Spielsachen ausgewählt werden kann und dass das Angebot, meist durch Spenden, in gutem Zustand sei. Die Spendenbereitschaft, so erfuhr Lindemann, sei groß, ein tüchtiges Helferteam stets dabei, engagiere sich regelmäßig beim Betreiben der Kleiderkammer und seit einem Jahr in Blieskastel auch in einem Möbellager.