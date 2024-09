Firma Neu berät seit 50 Jahren Die Komfortlösung des Energiesparens

Je intensiver die Diskussion um künftige Heizungskonzepte geführt wird, desto mehr rückt eine Komfortlösung beim Energiesparen in den Vordergrund: Mit einem Wintergarten schafft man eine Schleuse zwischen Wohnraum und Außenwelt. Im Winter sorgt diese Schleuse dafür, dass die Kälte nicht an das Mauerwerk vordringt und man im Haus selbst erheblich weniger Energie braucht. Allerdings sollte man einiges beachten, bevor man ernsthaft über einen Wintergarten nachdenkt. Die Kosten sind beachtlich, die Unterschiede zwischen einzelnen Varianten groß. In Blieskastel-Aßweiler ist gerade das Unternehmen 50 Jahre alt geworden, das im Saarland zu den Innovationsträgern bei Entwicklung und Bau von Wintergärten gehört. Frank Ringeisen, Planer und Technikexperte im Unternehmen, im Gespräch mit der Saarbrücker Zeitung.