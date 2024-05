Grüne Energie in Blieskastel Neue Windkraft-Pläne bei Böckweiler?

Am Anfang war es ein Gerücht: Die VSE baue in Böckweiler mehrere Windräder, Abnehmer des dort erzeugten Stroms sei die Hager Group, ansässig im Industriegebiet „Auf Scharlen“ in Webenheim und Blieskastels größter Steuerzahler. Bei der Recherche ist zu spüren, dass man sich sehr bedeckt hält, will seitens der Kommunalpolitik offenbar erst nach der Kommunalwahl an die Öffentlichkeit gehen. Man gibt zu verstehen, dass die Recherchen unserer Zeitung zur Unzeit kämen, „im Moment sehr unglücklich“ seien. Die Informationen fließen also zäh, aber in einer Kleinstadt wie Blieskastel lassen sich solche Dinge nicht verheimlichen.