Schutzengelverein Blieskastel : Firma G. Lang spendet 4000 Euro für schwerstkranke Kinder

Blieskastel/Rohrbach Seit Jahren unterstützt das Rohrbacher Unternehmen die Hilfsprojekte des Blieskasteler Schutzengelvereins. Bisher kamen schon 22000 Euro zusammen.

(red) Das in der Rohrbacher Mühlstraße 17 ansässige Unternehmen G. Lang GmbH & Co.KG (www.guenterlang.com) ist nach Angaben ihres Firmenchefs Michael Bost mit besonnenem Handeln und „Fahren auf Sicht“ ganz gut durch die in wirtschaftlicher Hinsicht sehr schwierige Zeit gekommen. Nur so war es möglich, dass der stets optimistische Bost getreu seinem Motto “…wenn wir geben können, wird gegeben...“ den rührigen Blieskasteler Schutzengelverein erneut mit einer beeindruckenden Spende von 4000 Euro überraschte und die „Schutzengel“ wieder am geschäftlichen Erfolg seines Unternehmens teilhaben ließ.