DRK vergibt Preis in Breitfurt : Feuerwehrleute spendeten auch Blut

Mimbachs Löschbezirksführer Karl-Friedrich Leiner freut sich über die drei Kasten Bier als Preis für die Blutspenden seiner Feuerwehrleute von DRK-Kreissozialdienstleiterin Ulrike Zäh (links) und DRK-Blutspendebeauftragten Kerstin Wolter-Ast. Foto: Wolfgang Degott

Breitfurt/ Mimbach Um Ausfälle durch die Corona-Pandemie etwas auszugleichen, sind unter anderen die Retter aus Mimbach in die Bresche gesprungen.

Retten, bergen, löschen und schützen“ lautet der Wahlspruch der Feuerwehr. Die Mimbacher Wehr hat zudem noch Blut spenden dazu genommen. Löschbezirksführer Karl-Friedrich Leiner nahm aus den Händen von DRK-Sozialdienstleiterin Ulrike Zäh und der Breitfurter Blutspendebeauftragten Kerstin Wolter-Ast einen Preis in Empfang. Weil beim jüngsten Blutspendetermin drei seiner Mitglieder ihren „Lebenssaft“ spendeten, gewannen sie einen kleinen ausgelobten Wettbewerb.

Die Hintergründe erläuterte Ulrike Zäh, die zudem noch Neuspender-Scout beim DRK ist. Nachdem der jahrelang Mimbach angefahrene Blutspendebus coronabedingt eingestellt werden musste, stellte die Stadt Blieskastel für Blutspendetermine ihre Turnhalle in Breitfurt zur Verfügung. Beim ersten Termin im Januar blieb die Resonanz mit 19 Spendern weit hinter den Erwartungen zurück. Auf Anregung eines Spenders und um die Frequenz zu erhöhen schrieb Zäh die Wehren in Bliesdalheim, Breitfurt, Mimbach und Webenheim an. Im März konnte damit auch die Zahl auf 26 gesteigert werden. Darunter auch die Mimbacher Feuerwehrangehörigen. Insgesamt, so teilte der seit vier Jahren amtierende Löschbezirksführer mit, umfasse die Mannschaft rund 30 Mitglieder. Dazu sind in der örtlichen Organisation noch die 15-köpfige Jugendfeuerwehr zu nennen, der auch 13 Mädchen angehören.

Durchschnittlich absolviert die Wehr jährlich rund 20 Einsätze, bei dem auch das schon 24 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug 8/6 zum Einsatz kommt. Zäh betreut als „Scout“ bei den Blutspende-Terminen Neuspender von dem Moment an, wenn sie die Halle betreten. Sie hilft ihnen sowohl beim Ausfüllen der Dokumente, bereitet sie sowohl auf das Gespräch mit dem Arzt als auch den Besuch im Labor vor. In ihrer DRK-Hauptfunktion ist sie Leiterin des Sozialdienstes im Kreisverband Homburg. Dazu gehört auch der Blutspendedienst und damit auch die Unterstützung der DRK-Blutspendebeauftragten wie in Breitfurt Kerstin Wolter-Ast. Daneben ist sie zuständig für die Ausbildung der Leiterinnen der Senioren-Gymnastikgruppen, mit denen sie sich normalerweise zweimal jährlich zum Gedankenaustausch trifft.

Ulrike Zähl leitet selbst seit vielen Jahren die Gruppen in Altheim, Brenschelbach sowie Pinningen und war zeitweise, bis eine neue Leiterin gefunden werden konnte, Ersatz in Kirrberg. Darüber hinaus führt sie montags im 14-tägigen Turnus in Homburg eine Parkinson-Gymnastikstunde durch und jeden zweiten Montag im Monat einen Gesprächskreis. Dort können sich die Teilnehmer in lockerer Atmosphäre unterhalten, erhalten aber auch durch Vorträge beispielsweise von Apothekern oder Podologen interessante Informationen. Zäh hofft, dass bald mit einer Grundausbildung für Übungsleiter aktivierender Hausbesuche beginnen kann. Der Start war coronabedingt schon dreimal verschoben worden. Die Aktiven werden darin geschult, behinderte Menschen zu besuchen und sie sowohl geistig wie auch körperlich zu mobilisieren. Sie selbst betreut vier Klienten. Insgesamt befürchtet die engagierte DRK’lerin, dass „der Neustart nach dieser langen Pause sehr schwer wird“.