Maibaum in Aßweiler Feuerwehr stellte in Aßweiler den Maibaum

Die Vorarbeit hatte auch diesmal wieder gepasst, der geschmückte Baum wurde dabei Zug um Zug von zwölf Wehrkameraden in die Höhe gestemmt. „Der Maibaum ist stolze 16 Meter hoch. Neben dem bunten Bänderschmuck sind wieder zehn Zunftwappen von Ortsvereinen und Handwerkern angebracht. Seit Jahrzehnten ist dies Aßweiler Tradition“, erzählte unserer Zeitung Martin Hofmann, Wehr-Schriftführer. Nach pandemiebedingter Pause hatten die Jüngsten der Kindertagesstätte (Kita) Mariä Himmelfahrt Biesingen/Aßweiler ihren großen Auftritt. Das Kita- Team mit Leiterin Eva Becker sowie Sylvie Dick und Angela Hafner hatte zur Freude der Zuschauer einige lustige Darbietungen mit den Kindern einstudiert, verdienter Beifall lohnten Eifer und Können der Kinder mit den Formationen Jugend- und Aktiven- Wehr im Hintergrund als wachsame Beobachter. „Das hat richtig Spaß gemacht“, war Elisa Marie Weintraut (5) begeistert. Neben Stammgästen machten viele Wandergruppen am Gerätehaus Station. LBZ-Führer Benjamin Schuler erklärte auch die neue moderne Tür am Eingang des Gerätehauses. „Diese Tür ist mit einem Fingerabdruck- Scanner versehen und kann so im Falle eines Einsatzes von jedem Mitglied unserer Feuerwehr geöffnet werden“, sagte Benjamin Schuler zur Technik, die auch in anderen Löschbezirken zum Einsatz kommen soll. Der LBZ Aßweiler ist der zweitgrößte Blieskastels und zählt 39 Aktive, 13 in der Ehren- und 12 in der Jugendwehr.