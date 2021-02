Mit vereinten Kräften war das Problem zügig gelöst : Feuerwehr rückt zu einer brennenden Trafo-Station aus

Unser Bild zeigt den Einsatz an der brennenden Trafostation. Foto: Feuerwehr Blieskastel

Zum Brand einer Trafostation wurde am Samstag (6. Februar) gegen 6.30 Uhr der Löschbezirk Blieskastel-Mitte nach Lautzkirchen alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Löschmannschaften fanden diese ein freistehendes Transformatorhäuschen, das sich neben dem Parkplatz des Edeka-Einkaufsmarktes befand, qualmend vorgefunden.

Die Stadtwerke Blieskastel sowie eine Elektrofachfirma schalteten nach dem Brand innerhalb kürzester Zeit den Edeka-Markt wieder ans Netz. „Solche schnelle und professionelle Zusammenarbeit und Unterstützung aller Kräfte geht nur, wenn man sich gut kennt und über Jahrzehnte zusammenarbeitet. So gab es lediglich einen minimalen Versorgungsengpass“ – so lautet das Resümee aller Beteiligten am Wochenende.